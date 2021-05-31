Москва, , 14:50 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал первого вице-премьера Андрея Белоусова, который заявил о том, что металлурги должны вернуть государству 100 млрд рублей сверхдоходов.

«Правильно высказался по этой ситуации первый вице-премьер Белоусов», — отметил Володин в ТГ-канале.

Со своей стороны, заверил Володин, Госдума в течение недели выработает предложения по снижению цен на металл.

«Они могут быть разные. Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая за чей счет», — подчеркнул парламентарий.

В целом, полагает он, в этой ситуации недорабатывают ФАС и Министерство экономического развития (МЭР), которые должны были еще месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый замглавы правительства РФ Белоусов заявил, что металлургам грозят новые налоговые изъятия: они должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.

25 мая Спикер Госдумы Володин поручил комитету по регламенту подготовить меры по снижению цен на металл и древесину.

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