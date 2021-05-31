Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM С начала 2021 года на водных объектах Ленинградской области произошло 32 происшествия, в которых погибли 23 человека. Это немного меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом 31 мая сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексей Зыбцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Зыбцева, в настоящий момент ведомство принимает заявки от владельцев пляжей на получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Уже получено 37 таких обращений, из них 11 — с пляжей в детских оздоровительных учреждениях. Пять из них уже допущены к работе, еще 16 получат разрешение в течение первой недели июня.

«За летний период 2020 года произошло 68 происшествий, в которых погибли 60 человек, из них четверо детей. Основной причиной гибели является купание в несанкционированных местах и оставление детей без присмотра», — уточнил представитель ГУ МЧС.

Напомним, вода большинства пляжей в Ленобласти не соответствует нормам для купания.

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