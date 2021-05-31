Москва, , 15:22 — REGNUM Популярный блогер Марьяна Ро рассказала о ментальный проблемах, с которыми она борется уже четыре года. Она опубликовала несколько историй в своём Instagram-аккаунте на эту тему 31 мая.

По словам блогера, она испытывает панические атаки, а также приступы удушья. Марьяна Ро призналась, что несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Она призвала своих подписчиков ценить жизнь и беречь здоровье.

ИА REGNUM напоминает, что Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) начала свою деятельность в качестве блогера в 2013 году. С 2014 по 2016 год она состояла в отношениях с блогером Ивангаем (настоящее имя — Иван Рудской), на данный момент Рожкова встречается с рэпером Иваном Дрёминым (известен как Face).

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