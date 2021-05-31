Елабуга, Татария, , 14:51 — REGNUM На заводе Ford-Sollers в Елабуге стартовало серийное производство российских автомобилей Aurus. Об этом 31 мая сообщают «Известия».

Машины будут выпускаться в Особой экономической зоне «Алабуга». При этом сварка и покраска будут осуществляться на специализированной линии на предприятии Ford Sollers. Отмечается, что отдельностостоящий сборочный цех был с нуля.

Размер инвестиций в проект по производству автомобилей Aurus составляет почти 2 млрд рублей. Ожидается, что в год на заводе будут выпускаться 5 тыс. машин.

Цена начальной версии Aurus Senat равна 18 млн рублей. Однако первоначально предприятие будет выпускать Senat в максимальной комплектации стоимостью 22 млн рублей.

Напомним, цена аналога президентского Aurus Senat Limousine равна 106,9 млн рублей. Такое авто укомплектовано 4,4-литровым мотором производительностью 598 л. с. Двигатель сочетается с девятискоростной автоматической трансмиссией.

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