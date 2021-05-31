Красногорск, , 14:47 — REGNUM Порядка 9 тысяч гектаров территории Подмосковья обработаны от борщевика с начала 2021 года. Об этом 31 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского наибольшую площадь территории обработали городские округа Клин, Можайский, Егорьевск, Сергиево-Посадский и Шаховская.

«В рамках первого этапа проведения комплексных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Московской области на сегодняшний день обработано более 8,8 тысяч гектара площади, что составляет более 45% от общей площади поражения», — сказал Воскресенский.

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