Бишкек, , 14:45 — REGNUM В Киргизии задержали бывшего премьер-министра страны Омурбека Бабанова по подозрению в коррупции. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба киргизского Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

«На основании полученных в ходе следствия доказательств 31 мая 2021 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч. 2 («Коррупция») УК КР (Киргизской Республики — ред.), был задержан экс-премьер Омурбек Бабанов», — приводит сообщение пресс-службы агентство Кабар.

Помимо того, уточняется, что бывший глава правительства республики задержан по делу о коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения «Кумтор».

"ГКНБ КР будет на постоянной основе информировать общественность о ходе и результатах расследования данного уголовного дела», — также уточняется в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что генеральная прокуратура провела проверки в мэрии и парламенте столицы Киргизии и установила, что городские власти якобы искусственно увеличив прогнозируемый доход бюджета Бишкека, незаконно установили надбавки к зарплатам городских чиновников.