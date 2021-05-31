Афины , , 14:41 — REGNUM Афины и Анкара договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом 31 мая по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас, передаёт Business News.

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«Цель нашей сегодняшней встречи состояла в том, чтобы попытаться начать процесс первых консультаций и, по возможности, постепенной нормализации ситуации в долгосрочной перспективе», — заявил глава греческого внешнеполитического ведомства Никос Дендиас.

«Мы договорились о взаимном признании сертификатов COVID-19, чтобы граждане наших двух стран, которые были вакцинированы или имеют отрицательный результат теста, могли посещать наши государства», — добавил Дендиас.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая власти Греции продлили разрешение на приезд неограниченного числа российских туристов при наличии у них или свидетельства о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

В новом решении, которое будет действовать до 7 июня, сохраняются все условия, которые были в документе, принятом 14 мая. Также разрешено приезжать туристам, если у них есть справка о перенесенном заболевании COVID-19.