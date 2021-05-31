Москва, , 14:47 — REGNUM Автомобили Aurus, серийный выпуск которых запущен в Татарии, отличаются высоким качеством и соответствуют мировым стандартам. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 31 мая, открывая по видеосвязи автомобильное производство в Елабуге.

«Я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам», — подчеркнул российский лидер.

В пресс-службе Кремля отмечают, что автомобили Aurus в основном будут поставляться за рубеж, в первую очередь в ближневосточные страны.

Как сообщало ИА REGNUM, производитель в Татарии намерен выпускать в год до 5000 автомобилей Aurus.

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