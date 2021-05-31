Брянск, , 14:44 — REGNUM Комплекс следственных действий организован на месте обнаружения массового захоронения мирных граждан времён Великой Отечественной войны в Брянске. Извлечение и идентификация останков проводится в рамках уголовного дела о геноциде народов СССР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе СК РФ.

Раскопки проходят на территории бывшего завода, где в годы оккупации Брянской области располагался концентрационный лагерь «Дулаг — 142». С 1941 по 1943 годы в нём содержалось более 80 тысяч человек, свыше 40 тысяч пленных погибли.

«Военнопленные и гражданские лица в лагере уничтожались путём создания несовместимых с жизнью условий. Из-за грязи, холода, сырости в бараках первыми гибли дети, затем пожилые люди. Погибших долгое время не разрешали хоронить, что усугубляло заболеваемость и смертность других людей. Охрану узников осуществляли представители украинского нацистского батальона. Ещё более 18 тысяч граждан с крепким здоровьем было отобрано для использования на принудительных работах и угнано в нацистскую Германию», — уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Останки погибших извлекают совместно со специалистами поискового движения России. Ранее власти Брянской области заявили, что на месте концлагеря появится мемориальный комплекс.

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