Брянск, 31 мая 2021, 14:44 — REGNUM Комплекс следственных действий организован на месте обнаружения массового захоронения мирных граждан времён Великой Отечественной войны в Брянске. Извлечение и идентификация останков проводится в рамках уголовного дела о геноциде народов СССР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе СК РФ.
Раскопки проходят на территории бывшего завода, где в годы оккупации Брянской области располагался концентрационный лагерь «Дулаг — 142». С 1941 по 1943 годы в нём содержалось более 80 тысяч человек, свыше 40 тысяч пленных погибли.
Останки погибших извлекают совместно со специалистами поискового движения России. Ранее власти Брянской области заявили, что на месте концлагеря появится мемориальный комплекс.
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