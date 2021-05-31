Нур-Султан, , 14:38 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женскую сборную по боксу с победой на чемпионате Азии. Об этом 31 мая на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

Казахстанские спортсменки завоевали в Дубае десять медалей, в том числе восемь золотых. «Считаю это историческое достижение прекрасным подарком к 30-летию нашей независимости», — сказал глава государства.

Золотые медали на чемпионате Азии по боксу завоевали Алуа Балкибекова в весовой категории до 48 кг, Назым Кызайбай — в категории до 51 кг, Дина Жоламан — до 54 кг, Римма Волосенко — до 60 кг, Милана Сафронова — до 64 кг, Валентина Хальзова — до 69 кг, Фариза Шолтай — до 81 кг, Ляззат Кунгейбаева — свыше 81 кг.