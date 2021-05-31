Москва,
31 мая 2021, 14:37 — REGNUM В непростые кризисные времена российским гражданам, ищущим работу, необходимо опасаться не только мошенников, но и недобросовестных работодателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.
«Уровень безработицы в России к маю 2021 года составляет 5,2%, для страны с высоким уровнем развития рыночной экономики этот показатель вполне приемлем.
Рынок труда и вместе с ним социальная защищенность российских от произвола работодателей — это отдельная тема для исследований.
Но уже можно однозначно сказать, что повышение прозрачности рынка труда и эффективности государственного надзора за трудовыми отношениями — это необходимость.
Прогресс в этом важном для общества направлении позволит минимизировать и оперативно пресекать недобросовестную практику привлечения сотрудников.
Нужно отметить, что спрос на работу у молодежи, в частности, у студентов, носит сезонный характер. По наблюдениям экспертов рынка труда, более трех миллионов молодых людей подрабатывают летом.
При поиске вакансии и выборе работодателя взвесить все риски помогут авторитетные цифровые платформы и сервисы, отзывы бывших сотрудников о той или иной компании.
Новичкам на рынке труда следует быть очень аккуратными. Они зачастую сталкиваются с невыполнением обещаний работодателей и «серыми» схемами оплаты труда.
При открытии личного зарплатного счета в банке персональные данные никому не передаются. Этот постулат поможет обезопасить любое физическое лицо от неприятных непредвиденных ситуаций.
Снизить риски от встречи с недобросовестным работодателем помогут и рекомендации близких и друзей.
При дальнейшем росте уровня цифровизации экономики на рынке труда неприятности для наемных сотрудников будет легче обходить стороной, а социальная защищенность граждан будет надежнее», — высказал своё мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, директор по противодействию мошенничеству BI. Zone Антон Окошкин заявил, что в России мошенники стали обманывать соискателей высокооплачиваемой работы, не требующей специальных навыков.
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