Москва, , 14:37 — REGNUM В непростые кризисные времена российским гражданам, ищущим работу, необходимо опасаться не только мошенников, но и недобросовестных работодателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«Уровень безработицы в России к маю 2021 года составляет 5,2%, для страны с высоким уровнем развития рыночной экономики этот показатель вполне приемлем.

Рынок труда и вместе с ним социальная защищенность российских от произвола работодателей — это отдельная тема для исследований.

Но уже можно однозначно сказать, что повышение прозрачности рынка труда и эффективности государственного надзора за трудовыми отношениями — это необходимость.

Прогресс в этом важном для общества направлении позволит минимизировать и оперативно пресекать недобросовестную практику привлечения сотрудников.

Нужно отметить, что спрос на работу у молодежи, в частности, у студентов, носит сезонный характер. По наблюдениям экспертов рынка труда, более трех миллионов молодых людей подрабатывают летом.

При поиске вакансии и выборе работодателя взвесить все риски помогут авторитетные цифровые платформы и сервисы, отзывы бывших сотрудников о той или иной компании.

Новичкам на рынке труда следует быть очень аккуратными. Они зачастую сталкиваются с невыполнением обещаний работодателей и «серыми» схемами оплаты труда.

При открытии личного зарплатного счета в банке персональные данные никому не передаются. Этот постулат поможет обезопасить любое физическое лицо от неприятных непредвиденных ситуаций.

Снизить риски от встречи с недобросовестным работодателем помогут и рекомендации близких и друзей.

При дальнейшем росте уровня цифровизации экономики на рынке труда неприятности для наемных сотрудников будет легче обходить стороной, а социальная защищенность граждан будет надежнее», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор по противодействию мошенничеству BI. Zone Антон Окошкин заявил, что в России мошенники стали обманывать соискателей высокооплачиваемой работы, не требующей специальных навыков.

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