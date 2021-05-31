Москва, , 14:33 — REGNUM Прогноз первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что Америка столкнется с небывалым для нее уровнем инфляции в 4−5%, может сбыться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Прогноз Андрея Белоусова имеет все шансы сбыться — в апреле 2021 года в США рост цен в годовом исчислении составил 4,2 процента. Это серьёзный показатель за последние десять лет, — сказал Ковригин. — Однако давайте разберём причины. Во-первых, инфляция весной ускоряется закономерно — сезонно повышаются цены на овощи и фрукты, из-за праздников растёт спрос на другие товары. Во-вторых, федрезерв США продолжает проводить подчёркнуто мягкую денежно-кредитную политику. Ключевая ставка составляет 0,25 процента — намного меньше показателя инфляции. Это увеличивает совокупный спрос на товары. В-третьих, закономерно после пандемических запретов растёт деловая активность. А ее рост всегда приводит к ускорению инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоусов заявил, что инфляция в 2021 году в США достигнет небывало высокого уровня.

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