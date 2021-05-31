Улан-Удэ, , 14:32 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ следователи в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства смерти семилетнего ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Предварительно установлено, что мальчик проживал с матерью и также братом и сестрой в селе Баргузин.

«23 мая 2021 с высокой температурой ребенок был госпитализирован в больницу, несмотря на оказанную медицинскую помощь спустя несколько дней мальчик скончался», — отметили в ведомстве.

По данным СМИ, ребёнка перевезли из районной больницы в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ. Причину смерти установит судмедэкспертиза. В рамках расследования СК также намерен дать правовую оценку действиям компетентных органов, а также проверить условия проживания в семье других детей.