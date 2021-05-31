Варшава, , 14:31 — REGNUM 31 мая школы, колледжи и университеты в Польше вернулись к очной форме обучения. Такое решение вызвано тем, что в республике преодолели третью волну пандемии и число новых выявленных случаев заражения существенно снизилось. Об этом в эфире телеканала TVP Info сказал министр образования республики Пшемыслав Чарнек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«Время, оставшееся до летних каникул будет использовано для постепенной адаптации детей с очному режиму обучения, от которого они за последний год успели отвыкнуть. Чтобы это не пришлось делать с нового учебного года», — заявил Чарнек.

Кроме того, министр заявил, что обучение будет осуществляться с соблюдением правил санитарного режима: ученики и учителя будут должны носить защитные маски.

«Министерство образования будет ежедневно следить за ситуацией в школах и следить за тем, как возврат к очной форме обучения повлияет на количество случаев заражения коронавирусом», — заключил министр.