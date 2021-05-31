Москва, , 14:31 — REGNUM Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — провели встречу по итогам пилотного проекта «Обучающие экспедиции». Участники проекта обсудили результаты в регионах и составили план по дальнейшей работе.

В «Обучающих экспедициях» команды губернаторов, финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» обучились современным принципам методологии «сервис-дизайн». В результате участники экспедиции от проекта «Лидеры России» и команды губернаторов смогли совместно найти самые эффективные решения конкретных задач в регионах. Пилотный проект был запущен сразу в четырех регионах страны: Курская область, Липецкая область, Камчатский край и Курганская область.

«Интеллектуальное волонтерство и добровольчество на благо людям и стране стали визитной карточкой клуба Лидеров России «Эльбрус». Приятно осознавать, что среди нас, Лидеров, нет равнодушных и непричастных людей. Сегодня мы не только обсудили итоги «Обучающих экспедиций», но и вручили медали победителям и финалистам конкурса за активное участие в акции взаимопомощи «Мы вместе». Желание помогать и социальная ответственность — те качества, которые двигают нас вперед и мотивируют на свершения. На днях Лидеры представили свои социальные проекты в рамках демонстрационного дня акселератора клуба «Эльбрус». Благодаря реализованным инициативам, более 250 тысяч человек получили адресную помощь. Подводя итог сегодня, можно сказать, что клуб «Эльбрус» и Лидеры совершили большой рывок, масштабировались и вышли на новый уровень», — рассказала Татьяна Дьяконова, директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, руководитель Клуба Лидеров России «Эльбрус».

"Этот проект стал очень интересным опытом и настоящим вызовом. Конечно, нам было непросто найти время, чтобы выехать два раза в регион на пять дней, пообщаться с людьми. Мы сделали очень много различных интересных открытий. Прежде всего, что людям недостаточно просто дать денег и закрыть глаза на их проблему. Потому что зачастую краткосрочная финансовая помощь не помогает людям в той степени, в которой они ее ожидают. Мы пришли к решению, что у государства и административных институтов есть возможность стать другом, советником, наставником, который поможет людям, выйти из трудной жизненной ситуации», — поделилась финалистка конкурса «Лидеры России», капитан команды «Обучающих экспедиций» в Липецкой области Мария Гладышева.

По словам победителя конкурса Дмитрия Атаманова, анестезиолога-реаниматолога ГКБ ДЗМ №40 «Коммунарка», настала пора поделиться успехами и ощущениями от проекта, чтобы переосмыслить его и сделать ещё лучше.

«Мы провели большую часть времени в регионе, проанализировали проблемы, сформировали решения, оттестировали их и получили набор решений для реализации. Сейчас пилотные регионы проходят стадию, когда команды губернаторов документируют эти решения, притворяют их в формат распоряжений, и я думаю, что лето и осень, мы потратим уже на фактическую реализацию этих решений», — рассказал Дмитрий Атаманов.

«Обучающие экспедиции» — уникальный проект, решающий серьезные задачи на благо страны и жителей. Только что завершилась защита дипломных проектов программы EMPM (Мастер государственного управления для руководителей») Высшей школы государственного управления. Ребята тоже делали свои проекты в регионах, и я думаю, для следующего потока можно организовать лекции и мастер-классы участников «Обучающих экспедиций». Уверен, что обмен опытом будет интересным и полезным», — отметил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», директор ВШГУ, пожелав Лидерам новых побед и достижений.

«Обучающие экспедиции» уже успели зарекомендовать себя — губернаторы регионов отмечали профессионализм команды Лидеров России и нестандартный подход к решению поставленных задач. Успехи и результаты «Обучающих экспедиций» более подробно обсудят 2 июня на дискуссии «Сопричастное проектирование и интеллектуальное волонтерство как решение задач регионов"в рамках Международного молодежного экономического форума. Участники сессии поделятся подходами и методами решения задач, которые использовали Лидеры в ходе экспедиции. Губернаторы поделятся ожиданиями и результатами от проекта, подведут итоги и презентуют «белую книгу кейсов», решений, которые другие регионы страны смогут использовать в решении подобных вопросов на своей территории.