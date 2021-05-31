Новосибирск, , 14:32 — REGNUM Случайно выстреливший в голову мужчине при задержании инспектор ДПС из Новосибирска арестован. Об этом 31 мая сообщается на сайте Центрального районного суда города.

«В отношении Гусева Александра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 ч.3 пунктами «а» и «б» и ст. 118 ч.1 Уголовного кодекса РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 01 месяц 29 суток, то есть до 28 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Отметим, по данным ГУ МВД по Новосибирской области, вечером 28 мая сотрудники полиции преследовали автомобиль Toyota, водитель которого не остановился по их требованию, после чего данная автомашина свернула к придорожной гостинице и остановилась, и находившиеся в ней люди бросились врассыпную.

После этого полицейские задержали одного из нарушителей и повели его к автомобилю ДПС, однако его товарищи попытались помешать правоохранителям. Один из полицейских с пистолетом в руке пытался скрутить одного из нарушителей и, как уточняет СК, случайно нажал на спусковой крючок.

Позднее в отношении против данного инспектора ДПС было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий.