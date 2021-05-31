Куала-Лумпур, , 14:31 — REGNUM Правительство Малайзии заявило, что Всемирная торговая организация (ВТО) одобрила запрос Куала-Лумпура о создании комиссии по изучению постановления Европейского союза, ограничивающего использование пальмового масла, сообщает Antara.

Согласно постановлению ЕС в отношении возобновляемых источников энергии, использование топлива на основе пальмового масла будет прекращено к 2030 году, поскольку плантации пальмового масла приводят к чрезмерной вырубке лесов.

Страны-производители пальмового масла заявили, что несколько стран-членов ЕС начали поэтапный отказ от использования биотоплива на основе пальмового масла.

Малайзия, второй по величине производитель пальмового масла в мире, и Индонезия в последние годы заявляют, что действия ЕС носят дискриминационный характер.