Киев, , 14:35 — REGNUM В Херсонской области Украины (соседствует с Крымом) 1−3 июня состоятся масштабные военные учения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба местной облгосадминистрации.

Ведомство отдельно просит жителей Херсонщины «сохранять спокойствие и не поддаваться панике». Уточняется, что учения состоятся на испытательном полигоне в Скадовском районе, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении говорится, что учения проводятся «с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей Вооруженных сил Украины, и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности».

Отметим, что 26 мая завершились предыдущие учения, которые военные Украины проводили недалеко от Крыма. В рамках этих мероприятий артиллерийские подразделения отрабатывали задачи по противодействию морскому десанту. В эти же дни Служба безопасности Украины провела масштабные антидиверсионные учения в Одесской области страны.