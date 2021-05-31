Москва, , 14:30 — REGNUM Пособия по бедности — это лишь фиксация бедности, а не борьба с нею. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил экономист, предприниматель, член генсовета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал высказывание первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что проблему бедности в РФ не решить иначе как с помощью пособий.

«Пособия по бедности, на мой взгляд, это лишь фиксация бедности, а не борьба с нею, — сказал Любич. — Преодолевается бедность созданием новых высокоэффективных рабочих мест и ростом производительности труда. Необходимо содействовать росту инвестиций в стране, чтобы рабочие места создавались. А для этого предприниматели должны быть уверены в уровне налоговой нагрузки и в возможности по своему усмотрению распоряжаться зарабатываемой прибылью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Белоусова, на сегодняшний день для решения проблемы бедности нет другого пути, кроме «введения пособий для тех категорий людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации».

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