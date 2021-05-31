Москва, , 14:55 — REGNUM Россия готова ответить на вопросы американской стороны о соблюдении прав человека в ходе саммита на высшем уровне, который состоится в июне в Женеве. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 31 мая в ходе пресс-конференции со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

По словам Лаврова, Байден объяснил, что на ценности прав человека построена вся государственная система США, и мимо этой темы американский лидер пройти не может. Однако российское государство и общество тоже построено на определённых ценностях, которые нарушают западные коллеги.

«Поэтому мы готовы разговаривать, у нас нет никаких запретных тем, мы будем обсуждать все, что считаем нужным, и будем готовы ответить на те вопросы, которые затронет американская сторона. Это касается и прав человека», — сказал глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что собирается затронуть тему прав человека на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. США не позволят России «нарушать эти права», подчеркнул политик.

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