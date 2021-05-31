Тбилиси, , 14:39 — REGNUM Депутаты от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) идут в парламент, чтобы бороться с действующим «режимом», а не для получения каких-либо выгод. С таким заявлением 31 мая выступила на брифинге член политсовета ЕНД Хатия Деканоидзе.

Она прокомментировала заявление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе. Он сказал, что ЕНД нужно присоединиться к соглашению по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии, иначе депутаты партии не войдут в рабочую группу по реформам и не получат «привилегий», положенных оппозиции.

«Наш блок вошёл в парламент не из-за особых привилегий и не для перераспределения рычагов власти с «Грузинской мечтой», а для того, чтобы иметь оружие для победы над режимом», — сказала Деканоидзе.

Напомним, лидер ЕНД Ника Мелия 30 мая объявил, что партия прекращает бойкот парламента, который длился с ноября 2020 года. Поводом для бойкота стали обвинения в адрес правящей партии «Грузинская мечта» в «фальсификации» итогов парламентских выборов.

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