Курган, , 14:29 — REGNUM В Курганской области к 31 мая подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 27 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 30 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 31 мая выявлено 21 402 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 20 271 человек, скончались 419 пациентов с COVID-19.