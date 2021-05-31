Ханой, , 14:33 — REGNUM Южная Корея и Вьетнам подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве в области изменения климата. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, соглашение было подписано послом Южной Кореи во Вьетнаме Пак Но Ваном и министром природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама Тран Хонг Ха 31 мая в Ханое.

Известно, что в рамках соглашения будет создана совместная рабочая группа.

В МИД Южной Кореи выразили надежду на то, что данное соглашение внесёт вклад в создание крепкой основы для сотрудничества в вопросе борьбы с изменением климата и укрепления сотрудничества в рамках Парижского соглашения.

Известно, что переговоры по данному вопросу велись между странами с мая 2017 года.