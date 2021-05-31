Оренбург, , 14:55 — REGNUM Житель Оренбургской области Андрей А. наряду с жителем Томской области и двумя жителями Украины стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщает СК России.

По данным следствия, граждане в мае 2021 года разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, которые содержали сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова. Такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски. Изъята техника, представляющая интерес для следствия.

Стоит отметить, что случаи, когда на сайте «Бессмертного полка» пытались разместить фотографии изменников Родины и лидеров Третьего рейха, были отмечены и в 2020 году. Все эти попытки обернулись уголовными делами. В марте 2017 года Госдума приняла закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма.

Читайте также: Госдума ужесточила наказание за реабилитацию нацизма