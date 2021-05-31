Новосибирск, , 14:27 — REGNUM В Новосибирской области физические лица и организации-владельцы электромобилей будут освобождены от уплаты транспортного налога. Соответствующие поправки в закон одобрены на заседании правительства региона сегодня, 31 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Проектом закона предполагается освобождение владельцев колесных транспортных средств с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога сроком на 5 лет, — прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта области Анатолий Костылевский. — Внесение изменений в областной закон обусловлено необходимостью стимулирования использования транспортных средств с электрическими двигателями на территории Новосибирской области и повышение уровня экологической безопасности».

Основание для предоставления налоговой льготы — предоставление паспорта транспортного средства. Региональное правительство одобрило документ. Теперь проект закона будет направлен в Законодательное собрание на дальнейшее рассмотрение.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2021 года, на территории Новосибирской области зарегистрировано 501 колесное транспортное средство с электрическими двигателями.