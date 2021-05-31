Волгоград, 31 мая 2021, 14:26 — REGNUM Волгоградский футбольный клуб «Ротор» продлил контракты с пятью футболистами. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что клуб заключил новые соглашения с Сергеем Макаровым, Сергеем Серченковым, Камилем Муллиным, Никой Кипиани и Азатом Байрыевым.
Все контракты заключены по схеме «1+1»,
Напомним, по итогам сезона 2020/21 «Ротор» занял 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
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