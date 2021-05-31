Гунибский район, Дагестан, , 14:25 — REGNUM В Дагестане выявлен факт служебного подлога при выполнении капитального ремонта водопровода в селении Сильта Гунибского района. Работы по документам проводила строительная компания и заработала на них 1,5 млн рублей. А на самом деле водовод отремонтировали сами жители села.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог». Его фигурантом стал директор муниципального бюджетного учреждения «Служба Единого Заказчика» Гунибского района, который, не проверив, подписал документы о якобы выполненных подрядчиком работах.

Установлено, что деньги на водовод собрали местные жители, а полученные обманным путем бюджетные денежные средства генеральный директор подрядной организации похитил. Ранее в отношении него уже было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.