Пекин, , 14:24 — REGNUM Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься учёные, а не спецслужбы.

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«Китайская сторона придерживается открытой позиции и готова к сотрудничеству, мы дважды приглашали экспертов ВОЗ в Китай для сотрудничества по выяснению происхождения вируса», — сказал он на брифинге.

Он подчеркнул, что возникновение вируса является научным вопросом, который нельзя политизировать. Вэньбинь выразил сожаление в связи со стигматизацией Китая из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай неоднократно опровергал утверждения о лабораторном происхождении коронавируса.

В марте текущего года международная миссия экспертов после посещения Китая опубликовала доклад, в котором самым вероятным сценарием происхождения коронавируса нового типа был признан тот, согласно которому инфекция передалась от животного к другому животному, а после этого к человеку. Искусственное происхождение инфекции было объявлено наименее вероятной из всех гипотез.

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