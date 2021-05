31 мая 2021 | Время чтения 11 мин

Максим Исаев, , 16:31 — REGNUM Кажется, что это сюжет из научной фантастики, однако это самая настоящая реальность: США профинансировали работу, которая, вероятно, привела к пандемии COVID-19. Проведение исследований, благодаря которым можно было бы создать биологическое оружие, — изменение генома для формирования максимально возможной инфекционности для человеческих клеток — было передано в Китай на субподряд. Однако из-за массового сокрытия фактов, вероятность того, что когда-нибудь станет точно известно о том, почему скончалось так много людей, крайне мала, пишет бывший дипломат Питер Ван Бурен в статье, вышедшей 31 мая в The American Conservative.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Существует две версии того, откуда появился новый коронавирус. По одной из них патоген вышел из природы, сумев найти пути передачи от летучих мышей к человеку. Сторонники же второй утверждают, что вирус был генетически сконструирован в Уханьском институте вирусологии и вырвался наружу в результате утечки. Иными словами, карантины и гибель близких, возможно, носили рукотворный характер. И дело не только в том, чтобы возложить на кого-то вину. Понимание того, откуда на самом деле появился патоген, крайне важно для того, чтобы не допустить этого впредь, а также чтобы разработать нормы проведения будущих исследований в области мутаций вирусов.

Первыми, кто стал серьезно рассматривать возможность искусственного, а не естественного происхождения вируса, были биологи. Так, недавно ученый Николас Уэйд задал напрямую в Бюллетене ученых-ядерщиков вопрос о том, «люди или природа открыла ящик Пандоры в Ухане?». По его словам, больше свидетельств указывает на рукотворность произошедшего.

Все началось с нью-йоркской некоммерческой научной организации EcoHealth Alliance. На протяжении 20 лет ее сотрудники занимались тем, что создавали более опасные вирусы, чем те, которые существуют в природе. По словам ученых, они стремились опередить природу, чтобы предсказать и предотвратить «переходы» патогенов от носителей-животных к человеку. Подобный результат достигается с помощью технологии, как будто взятой из фантастического фильма и известной как «мутация с приобретением функции» (gain-of-function) — генетическая манипуляция с целью «улучшения» природы. Благодаря этой работе ученые уже смогли воссоздать «испанку» — поразивший мир в 1918-м вирус гриппа, — синтезировать почти полностью исчезнувший вирус полиомиелита, а также внедрить ген оспы в родственный вирус.

Уханьский институт вирусологии (сс) Ureem2805

Отчасти эта работа проводилась в Уханьском институте вирусологии в сотрудничестве с Университетом Северной Каролины. В основном их исследования были сфокусированы на повышении способности вирусов, находящихся у летучих мышей, передаваться человеку. В ноябре 2015 года эти два научных учреждения создали искусственный вирус, который прежде представлял опасность лишь для летучих мышей, однако теперь мог поражать и клетки дыхательных путей человека.

Ключевой эксперт в Ухане Ши Чжэнли, которую прозвали «Женщина — летучая мышь», стала заниматься дальнейшими исследованиями, создавая коронавирусы, которые могли поражать клетки человеческого организма. Во время правления Барака Обамы ее исследования получили финансирование со стороны Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (НИАИЗ), который входит в Национальный институт здоровья (НИЗ). Изначально НИАИЗ выдавал эти гранты организации EcoHealth, которая уже, в свою очередь, отдавала их в порядке субподряда в Ухань. Иными словами, работы, которые, скорее всего, и стали причиной пандемии коронавируса, были профинансированы со стороны США.

Лаборатория в Ухане привлекала к себе внимание и до начала пандемии. После скандальной лекции Ши Чжэнли, которую она дала в сентябре 2019 года в Мозамбике, научное учреждение закрыло доступ к своей базе данных о коронавирусе. Правительство КНР до сих пор отказывается предоставлять какие-либо изначальные данные, сведения о том, кто имел доступ к исследованиям или записи из лабораторий. Еще один ученый из Уханя был уволен из одного из университетов Канады за то, что вывез в КНР образцы смертоносных патогенов, в том числе вируса Эбола. Лаборатория также пыталась украсть интеллектуальную собственность на Ремдесивир — целый класс антивирусных препаратов, которые использовались для лечения COVID-19 до появления вакцины. Более того, в редакционный совет издаваемого Ши Чжэнли журнала входят представители вооруженных сил КНР.

Уже в 2018 году лаборатория в Ухане вызвала озабоченность со стороны посетивших ее инспекторов по безопасности из Государственного департамента.

«В новой лаборатории остро ощущается нехватка должным образом подготовленных технических специалистов и исследователей, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации этой лаборатории с высокими уровнями защиты», — написали инспекторы, которые предупредили, что работа лаборатории над «коронавирусами летучих мышей и их потенциальной передачей человеку чревата началом новой пандемии, подобной эпидемии атипичной пневмонии».

Китайские ученые работали в довольно мягких условиях безопасности уровня BSL2, недостаточных, чтобы содержать такой вирус, как COVID-19.

При этом другая теория о происхождении коронавируса — из природы — так и не была подкреплена достаточным числом доказательств.

«Это было удивительно, потому что вирусы SARS1 и MERS [связанные с COVID-19] оставили обширные следы в окружающей среде. Промежуточный хозяин SARS1 был идентифицирован в течение четырех месяцев после вспышки эпидемии, а хозяин MERS — в течение девяти месяцев», — указывает Уэйд в бюллетене.

Коронавирус. Тест Иван Шилов © ИА REGNUM

И все же спустя 15 месяцев после начала пандемии коронавируса, китайские исследователи так и не смогли найти изначальную популяцию летучих мышей или промежуточных видов, на которые мог передаться коронавирус, или серологические сведения о том, что кто-то из жителей КНР, в том числе в Ухане, подвергался заражению коронавирусом ранее конца 2019 года. В рамках поиска естественных следов происхождения китайские эксперты изучили более 80 тыс. различных животных из десятков провинций Китая. И в природе не было найдено ни одного следа нового коронавируса. Китайские ученые обнаружили примордиальные случаи в Ухане у людей, никак не связанных с печально известным рынком, где, как утверждают в Пекине, и было первое заражение вируса от летучей мыши человеку.

Тогда почему, напрашивается актуальный вопрос, версия о естественном происхождении вируса по-прежнему актуальна. Так, одним из наиболее решительных примеров поддержки этой версии стало опубликованное в начале 2020 года письмо в британском медицинском журнале Lancet. Примечательно, что написано оно было не учеными, а президентом организации EcoHealth Питером Дасзаком, который и отдал генетические исследования в субподряд в Ухань. Если коронавирус действительно вырвался из уханьской лаборатории, EcoHealth, возможно, придется нести за это ответственность. Это же можно сказать и об американском правительстве. В результате организация распространила в СМИ целый ряд версий, которые никто не подверг сомнению. В них на всех, кто говорил о рукотворном происхождении коронавируса, навешивался ярлык сторонника теорий заговора.

Тем же временем связанный с Китаем научный журнал Университета Массачусетс «Медикал Скул» подготовил статью, в которой опровергалась версия о том, что коронавирус появился в уханьской лаборатории. В этом журнал повторял позицию китайского правительства. Вслед за американскими СМИ издание назвало всё, что не вписывается в эту версию событий, «домыслами, слухами и теориями заговора». Официальные лица также стали выступать против всего, в том числе против любых связей с патогеном вплоть до его названия, например, против уханьского вируса.

Помимо попыток скрыть реальное происхождение вируса, были и такие, как доктор Энтони Фаучи. Так, отвечая на вопрос сенатора-республиканца Рэнда Пола, он заявил, что тот «полностью и абсолютно ошибается — НИЗ никогда не финансировал и не финансирует исследования в области мутаций с приобретением функции в Уханьском институте вирусологии». Похоже, что Фаучи солгал под присягой, потому что теперь он признает, что «нет никаких гарантий» того, что деньги американских налогоплательщиков не пошли в Ухане именно на эти цели. Медик также полностью изменил свою позицию, отметив, что он больше не считает, что коронавирус появился естественным путем.

Энтони Фаучи White House

Читайте также: Фаучи не убежден в естественном происхождении коронавируса

Скрыть эти факты помогли всеми возможными средствами американские СМИ. Хотя в 2021 году издание The Wall Street Journal и сообщило со ссылкой на не разглашавшиеся данные американской разведки о том, что трое ученых Уханьского института вирусологии были госпитализированы в ноябре 2019 года — за месяц до первых случаев заражений коронавирусом среди простых жителей — со схожими с COVID-19 симптомами, за год до этого они продемонстрировали полное отсутствие любопытства.

В статье The Wall Street Journal было указано на важный аспект — то, что эти сведения не разглашались. Иными словами, СМИ об этом инциденте не знали, тогда как во властных структурах люди были вполне осведомлены. Поэтому, когда бывший президент Дональд Трамп говорил о своем решении, которое оказалось довольно дальновидным, остановить авиасообщение с Китаем в начале 2020 года, он знал об этом докладе разведки. Как и во многих случаях, когда дело касается разведки, президент должен был действовать на основе имеющихся у него сведений и информировать общественность, не раскрывая источники и методы. Никто в здравом уме не станет утверждать, что решение остановить авиасообщение было ошибочным.

У СМИ тем не менее были другие приоритеты. Они сразу же окрестили это решение «расистским» и стали продвигать бездоказательное объяснение китайского правительства о том, что пандемия и уханьская лаборатория никак не связаны.

Например, The Washington Post вышла со статьей, озаглавленной «Эксперты развенчали маргинальную теорию о связи китайского коронавируса с исследованием биологического оружия» (Experts debunk fringe theory linking China’s coronavirus to weapons research). В еще одной статье издание говорилось о том, что верить в причастность КНР к коронавирусу — одно и то же, что поверить в обвинения, которые в 1985 году выдвинул Советский Союз, заявив, что ВИЧ создан ЦРУ.

Эту тональность поддержала и The New York Times, опубликовавшая в феврале 2020 года статью «Сенатор Том Коттон повторил маргинальную версию о происхождении коронавируса» (Senator Tom Cotton Repeats Fringe Theory of Coronavirus Origins). В ней, в частности, указывалось, что «ученые отбросили предположения о том, что китайское правительство стояло за вспышкой».

Том Коттон U.S. Senate

Издание, правда, не назвало ни одного из этих предполагаемых ученых. Затем появилась статья-биография «в стиле жития святых» о Ши Чжэнли. Впоследствии The New York Times назвала ее одним из 100 самых влиятельных людей 2020 года. В то же самое время СМИ затыкали рот тем, кто придерживается противоположной точки зрения, даже высмеяв нобелевского лауреата, одного из открывателей ВИЧ, за предположение о неестественном происхождении вируса.

И только сейчас, спустя несколько месяцев после прихода администрации Джо Байдена, когда его правлению ничего не угрожает, СМИ готовы взглянуть в этот ящик Пандоры. Портал Politifact уже пересмотрел свою «фактуру» о пандемии, тогда как Facebook объявил о том, что больше не будет подвергать цензуре публикации о рукотворности вируса.

Тем не менее, несмотря на гибель миллионов людей, Вашингтон по-прежнему мало интересует вопрос о происхождении вируса. Администрация Байдена прекратила расследование Госдепартамента в марте этого года, заявив, что оно было политически мотивированным. Под давлением Байден позже попросил провести собственное расследование, которое, вероятно, завершится благополучно тем, что будет сказано: ни один из сценариев нельзя с уверенностью исключить или подтвердить.

Дымящегося пистолета не будет. Люди, которые знают правду, правительства Китая и Америки, а также EcoHealth, уже были уличены во лжи. Хотя такого рода исследования по мутации вирусов не оставляют физических маркеров, подтверждающих происхождение, на сегодняшний день нет доказательств естественного происхождения COVID-19. Проще показать, что его не было.

Действительно, известно, что в Ухане проводились исследование в области мутации вирусов, направленные на превращение COVID-19 из изначально неопасного для человека патогена в супервирус, который способен быстро распространяться и сопротивляться существовавшим на тот момент лекарствам и вакцинам. Известно, что первые случаи заражения вирусом были в Ухане, и среди них есть исследователи из вирусологической лаборатории, которые были инфицированы в ноябре 2019 года. Есть сведения также и о том, что меры предосторожности в лаборатории были недостаточны для сдерживания вируса. В случае убийства этого было бы достаточно, чтобы без всяких разумных сомнений показать присяжным средства, мотив и метод.

Также известно, что США финансировали базовые исследования мутаций с приобретением функции в лаборатории в Ухане, как и очевидно, что, несмотря на глобальную важность этой истории, средства массовой информации не проявили никакого любопытства. Вместо этого они продвигали версии, скрывающие известные факты.

Едва ли когда-либо на поверхность выйдет правда, тогда как политики и ученые мужи извлекут максимальную пользу из сложившейся двусмысленности. Однако ясно также и то, что люди, потерявшие близких, лишившиеся работы, впавшие в отчаяние из-за социальных ограничений, заслуживают большего.