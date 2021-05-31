Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM В Свердловской области начался основной период сдачи Единого государственного экзамена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

Экзамены по химии, литературе и географии 31 мая 2021 года сдали 4662 выпускника.

Для проведения ЕГЭ организовано 196 специальных площадок, оснащённых автоматизированными рабочими местами, принтерами, сканерами и расходными материалами. В помещениях стоят рециркуляторы воздуха и обеззараживающие лампы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10% выпускников свердловских школ решили отказаться от сдачи ЕГЭ.

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