Ульяновск, , 14:24 — REGNUM В Карсунском районе Ульяновской области руководителя одного из подразделений органа местного самоуправления обвинили в мошенничестве. Пострадавшими по уголовному делу являются многодетные матери. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Перед судом предстанет бывший начальник одного из отделов муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации муниципального образования «Карсунский район». Следствие полагает, что в 2019 — 2020 годах она вводила в заблуждение многодетных матерей и опекунов детей, сообщая о якобы наличии спецпрограмм поддержки таких категорий граждан.

По данным правоохранителей, в качестве взносов она просила 5 тыс. рублей за каждого ребёнка для участия в данных специальных программах. Следствие установило, что пострадавшими стали родители и опекуны 35 детей.

Женщину обвинили в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и подделке официальных документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ). Материалы уголовного дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор бывшей заведующей детским садом, которую обвиняли в присвоении и мошенничестве. По оценке следствия, всего было получено более 760 тыс. рублей. Суд вынес обвинительный приговор, назначив 150 тыс. рублей штрафа.

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