Париж, , 14:24 — REGNUM Пассажиры, планировавшие прибыть в Москву из Парижа 31 мая рейсом французской авиакомпании Air France, не смогут этого сделать. Авиаперевозчик отложил этот рейс. Об этом сообщил источник в службах парижского аэропорта «Руасси — Шарль де Голль».

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«Рейс отложен», — сказал собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента с принудительной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair французская авиационная компания Air France на основании выводов Евросоюза объявила о приостановке полётов своих воздушных судов над территорией Белоруссии «до дальнейшего уведомления».

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29 мая авиаперевозчик получил от российских властей разрешение на возобновление рейсов из Парижа в Москву в облёт воздушного пространства Белоруссии. Ранее 26 и 28 мая Air France из-за отсутствия разрешения со стороны РФ отменила два рейса из Парижа в Москву по альтернативному маршруту без использования воздушного пространства Белоруссии.