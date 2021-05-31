Москва,
31 мая 2021, 14:23 — REGNUM Мошеннические схемы обмана российских граждан развиваются со стремительной скоростью. Дистанционный способ выполнения трудовых функций становится нормой и укореняется в нашей стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.
«Это является почвой для обмана работников. Мошенники различными способами готовы похитить денежные средства, находящиеся на банковском счете граждан.
Вакансии с подозрительными условиями труда, необходимо проверять. Зачастую высокая заработанная плата, не соответствующая выполняемым трудовым функциям, является обманом.
Только после проверки информации стоит следовать рекомендациям работодателя. В противном случае можно стать жертвой мошенников и лишится своих денежных накоплений.
Доказать, что вас обманули и вы не хотели разглашать свои данные, намного дольше и сложнее, чем перепроверить всю информацию, исходящую от потенциального работодателя.
Если человек не знает как это сделать, то стоит обратиться к знакомым или юристам до возникновения казусной ситуации.
Это намного рациональней и правильнее, нежели после инцидента. Необходимо помнить, что бесплатный сыр, только в мышеловки», — высказал своё мнение адвокат.
Как сообщало ИА REGNUM, в России мошенники стали обманывать соискателей высокооплачиваемой работы, не требующей специальных навыков, заявил директор по противодействию мошенничеству BI. Zone Антон Окошкин.
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