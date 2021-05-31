Ташкент, , 14:23 — REGNUM Третий этап вакцинации населения Узбекистана начинается 31 мая 2021 года. Об этом заявила представитель службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Насиба Тоирова.

Она напомнила, что ранее вакцину получили пожилые граждане, медицинские работники, учителя, воспитатели, лица с хроническими заболеваниями. На третьем этапе вакцину получат студенты, журналисты, писатели и блогеры.

Отметим, по состоянию на 31 мая 2021 года первый компонент вакцины против коронавируса в Узбекистане получили 1,3 млн человек, оба компонента — 628 тыс.

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