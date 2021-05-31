Москва, , 14:22 — REGNUM На сегодняшний день можно подумать о введении бесплатного проезда в транспорте для школьников. Об этом в ходе партийного форума «Большой семейный совет» заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Они [меры поддержки семей] не такие простые для исполнения, но, тем не менее, подумать об этом можно. Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников», — сказал Медведев.

Ранее в России начал действовать закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей в возрасте младше 16 лет за неоплаченный проезд.