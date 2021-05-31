Калуга, 31 мая, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Продюсерский центр «Калугафильм» приступил к работе над короткометражным игровым музыкальным фильмом с рабочим названием «Морская песня», сообщает 31 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на режиссёра продюсера и соавтора сценария Алексея Мячикова.

Фото пресс-службы продюсерского центра «Калугафильм». Кастинг к фильму «Морская песня».

Фильм расскажет об истории, происшедшей в современной Калуге. Случайное знакомство восьмилетней девочки Евы и музыканта, потерявшего веру в себя, оказалась судьбоносной для обоих. В картине будет много музыки, света, добра и любви. В финале зрителей ждёт танцевальный флешмоб. Сейчас проект находится в стадии подготовительного периода, уже состоялся первый кастинг на главные роли. Съёмки пройдут в Калуге в августе 2021 года.

«Мы не претендуем на то, что наш фильм станет каким-то откровением и расскажет что-то доселе невиданное и неслыханное. Мы всего лишь хотим напомнить зрителям об элементарных и даже, казалось бы, банальных вещах, которые в последнее время стали почему-то иногда отходить на второй план, тогда как они всегда должны быть на первом. Я имею в виду, любовь, взаимопонимание, самопожертвование ради другого человека, взаимовыручка и доброта. Очень надеемся, что после просмотра «Морской песни» у зрителей будет подниматься настроение», — отметил Алексей Мячиков.

Продюсерский центр «Калугафильм» начал свою работу в апреле 2020 года. Приоритетным направлением кинокомпании является история и современность Калужского края. Сейчас идёт подготовка к съёмкам военной драмы режиссёра Михаила Андросова «Дорогой длинною», посвящённой подвигу уроженца Калужской области Дмитрия Потапова, посмертно в 1946 году удостоенного звания Героя Советского Союза. Проекты продюсерского центра «Калугафильм» осуществляются при поддержке областного министерства культуры.