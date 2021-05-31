Мадрид, , 14:23 — REGNUM По итогам апреля 2021 года в Испании было продано 78 595 легковых и грузовых машин. Об этом говорится в отчёте Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

Таким образом, в прошлом месяце в стране продажи грузовиков и легковушек выросли в 18,9 раза по сравнению с прошлым годом. В ANFAC отметили, что данные рекордные показатели связаны с низкой базой прошлого года. Если же сравнивать продажи машин с апрелем 2019 года, то здесь наблюдается снижение реализации на 34,2%.

С января по апрель текущего года автодилеры в Испании продали 265 655 экземпляров грузовых и легковых машин, что на 18,8% больше, чем в прошлом году.

Чаще всего в Испании в апреле местные автолюбители приобретали модели SEAT (9183 ед.), Volkswagen (7426 ед.) и Peugeot (6201 ед.).

Напомним, по данным ANFAC, в марте 2021 года продажи машин в Испании выросли в 2,3 раза по сравнению с мартом 2020 года. Всего за месяц в стране было продано 85 819 автомобилей.

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