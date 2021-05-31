Йошкар-Ола, , 14:20 — REGNUM В Марий Эл утвердили комплексный план мероприятий по реализации основных положений послания президента РФ Владимира Путина, которое было оглашено Федеральному собранию 21 апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«В данный план входят и положения из индивидуальной программы социально-экономического развития республики», — уточнил глава региона Александр Евстифеев.

Так, определены направления работы органов исполнительной власти республики для достижения целей и решения важнейших задач по 11 основным направлениям. В частности, в рамках плана будут реализованы программы в здравоохранении и образовании — строительство нового здания поликлиники Республиканского онкологического диспансера, детской поликлиники № 2 Йошкар-Олинской детской городской больницы и поликлиники в поселке Юрино. Планируется участие в отборе проектов строительства пяти общеобразовательных школ — в Йошкар-Оле, Козьмодемьянске, Медведевском и Килемарском районах. Намечена поставка школьных автобусов, ежемесячные выплаты за классное руководство кураторам групп в организациях профессионального образования.

Кроме того, планируется оказание услуг по содействию в трудоустройстве почти 8 тыс. граждан ежегодно, дополнительное профессиональное обучение 320 безработных граждан, а также социальная поддержка в период поиска подходящей работы.

В план включены проекты поддержки цифровизации производства, малого и среднего предпринимательства, стартапов в IT-сфере, развития туризма и молодежной политики, модернизация газовой инфраструктуры региона.

По словам главы минпромторга республики Михаила Полубарьева, на реализацию комплексного плана мероприятий на 2021 — 2025 годы предусмотрены лимиты за счет всех источников финансирования в размере 15,8 млрд рублей, только в 2021 году — 4,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин огласил очередное послание Федеральному собранию. Главными темами послания стали развитие сфер образования, медицины, социальная поддержка граждан страны, а также реализация инфраструктурных проектов.

Меры социальной поддержки населению, обозначенные приоритетные направления работы в области здравоохранения, образования, сфере предпринимательства актуальны и важны для Марий Эл, прокомментировал тезисы послания глава республики Александр Евстифеев.

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