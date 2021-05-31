Киев, , 14:23 — REGNUM Конституционный суд Украины (КСУ) подтвердил, что в ближайшее время планирует рассмотрение дела о конституционности земельной реформы, сообщает пресс-служба ведомства.

Первое заседание по этому делу запланировано на 3 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты, обратившиеся в КСУ по данному вопросу, считают, что продажа земель сельскохозяйственного назначения на Украине по тому законодательству, которая приняла нынешняя власть, подрывает основы суверенитета и независимости страны. Также они подчеркивают, что проведение полноценной земельной реформы возможно только в случае её одобрения на всеукраинском референдуме.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинский министр аграрной политики Роман Лещенко сообщил, что рынок земли на Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года без каких-либо «инсинуаций». Власти страны заявляют, что приняли для этого все необходимые законы, а противники реформы утверждают, что президент Зеленский в настоящий момент «снимает последние предохранители» от распродажи украинской земли иностранцам».