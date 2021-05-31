Москва, , 14:19 — REGNUM Введение детского туристического кешбэка на постоянную основу позволило бы экономить на путёвках. Об этом в ходе партийного форума «Большой семейный совет» заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем», — сказал Медведев.

Он напомнил, что одно из поручений президента РФ Владимира Путина «касается обеспечения этим летом возврата части средств на оплату детского отдыха и оздоровления».