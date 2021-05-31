31 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Любые переговоры готовятся в трёх сценариях: минимум, оптимум, максимум. Это кухня, в которую никогда не заглядывают журналисты. Но модель переговоров строится с применением определённого алгоритма. Если его изучить, можно понять если не всё, то очень многое из того, что на самом деле происходит, и как с этим бороться.

Александр Халдей, , 16:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден давно лично знакомы и знают друг о друге если не всё, то почти всё. Спецслужбы обеих стран давно составили психологические портреты каждого из них, определили модели возможного хода переговоров и варианты действий в каждой из них. Стороны изучили стенограммы протоколов прошлых переговоров с их участием, знают личную переговорную манеру друг друга, определяют сильные и слабые качества, создают заготовки для воздействия на каждое из них.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Любые переговоры готовятся в трёх сценариях: минимум, оптимум, максимум. Это кухня, в которую никогда не заглядывают журналисты. Но модель переговоров строится с применением определённого алгоритма. Если его изучить, можно понять если не всё, то очень многое из того, что на самом деле происходит, и как с этим бороться.

Одна из главных проблем участников переговоров — это иллюзии и степень их осознания. Менее опытный переговорщик пребывает во власти своих иллюзий, более опытный видит это и использует к своей выгоде. Для устранения иллюзий профессионалы применяют некоторые проверочные вопросы, без ответа на которые импровизации ведут к провалу, как действия профессора Плейшнера, слишком поздно понявшего свою ошибку.

Вот эти вопросы и ответы на них за каждую из сторон.

1. Какого результата Байден и Путин хотят достичь на данной встрече?

Байден: договориться с Путиным о правилах поведения России в интересах США.

Путин: дать понять Байдену, что Россия готова к разменам, которые ещё должны быть обсуждены, но не к односторонним уступкам.

Вспомогательные цели: затягивание в переговорный процесс, знакомство в новом качестве, прощупывание позиций сторон, знакомство с аргументами, оценка вариантов и прогноз реакций оппонента на предложения.

Владимир Путин и Джо Байден на встрече в 2011 году (сс) The White House

2. Как стороны видят переговорный процесс?

Байден: несколько этапов. На первом — знакомство и формирование будущей повестки, на втором — выдвижение предложений, на третьем — заключение соглашений. Стратегия — чередование переходов от силовых к манипулятивным методам и обратно.

Путин: определение намерений Байдена, выберет он срыв переговорного процесса или продолжение. Стратегия — контрманипуляция.

3. Чего они боятся?

Байден: показаться слабым, не добиться согласия Путина по тем малым вопросам, которые надо показать как победу.

Путин: соглашаясь с Байденом в важных для него общих вопросах, не допустить ненароком пересечение красной черты и не дать повода думать, что он уступил в главном.

4. Каковы слабости и болевые точки сторон?

Байден: опасается неадекватных формулировок, после которых Путин выйдет из переговоров, а также возможности быть раскрытым. Опасается критики в США за мягкость.

Путин: опасается неадекватных формулировок Байдена, в частности ультиматумов, ответ на которые придётся давать в жёсткой форме и потом выходить из переговоров. Опасается критики в России как за мягкость, так и за жёсткость.

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

5. Чего боятся команды переговоров сторон?

Команда Байдена: путинских заготовок и козырей, к которым не успели подготовиться.

Команда Путина: ошибки в понимании того, кто в команде Байдена играет главную роль и какова его главная цель.

6. Каковы пределы уступок и компромиссов сторон?

Байден: обмен снижения атаки на Путина в трансфере на введение в его команду пула влиятельных прозападных представителей. Риск слишком сильно снизить давление и недополучить в ответ нужное возвышение сторонников в России.

Путин: обмен снижения атаки на Путина в трансфере на приостановку дальнейшего устранения из власти прозападных представителей. Риск: слишком большой ресурс «людей Байдена» и слишком слабое снижение давления США на российский трансфер.

Президент США Джо Байден (сс) D. Myles Cullen. defense.gov

Разумеется, это далеко не подробный перечень вопросов из возможного чек-листа, помогающего подготовиться к переговорам Байдена и Путина. Но даже примерные ответы на эти вопросы могут показать рамочные условия, влияющие на ход переговоров и их итог.

Ждать от этих переговоров прорывов не приходится, слишком много противоречий в интересах сторон, но каждой из них переговоры нужны для снижения темпа эскалации конфликта. Появляется время как следует обдумать возможные решения и не допустить превращения двух президентов в заложников истерии, нагнетаемой вокруг двусторонних отношений. Если хотя бы этого удастся добиться, то можно сказать, что переговоры окончились успешно для обеих сторон, и это уже немало.