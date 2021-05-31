Новосибирск, , 14:18 — REGNUM В Новосибирске с 1 по 3 июня ожидается жаркая погода с температурными значениями до +30°С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Уточняется, что с 1 по 7 июня на территории города сохраняется высокая (4-го класс) и местами чрезвычайно высокая (5-го класса) пожароопасность.

«В связи с погодными условиями увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров», — отметили в мэрии муниципалитета.

Так, согласно прогнозу синоптиков, завтра, 1 июня, в Новосибирске ночью ожидается +12…+14°С, днём +26…+28°С, ветер южный, юго-восточный 4−9 м/с, без осадков. 2 июня температура ночью составит +13…+15°С, днём +28…+30°С, ветер юго-восточный 4−9 м/с, без осадков. 3 июня ночью будет +14…+16°С, днём +24…+26°С, ветер северо-восточный 4−9 м/с, ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь, гроза.