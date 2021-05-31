Копенгаген, , 14:24 — REGNUM Сообщения в СМИ о действиях датских разведслужб — спекуляция, которую правительство Дании комментировать не будет. Об этом говорится в заявлении датского министра обороны Трине Брамсен по случаю публикаций о шпионаже за канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками.

«Позиция датского правительства ясна — систематические нападки на наших близких союзников неприемлемы», — подчеркнула Брамсен.

Министр добавила, что именно этому устоявшемуся принципу следуют власти королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в германской газете появилась публикация о слежке АНБ США за целым рядом европейских политиков в 2012 — 2014 годах. Власти Дании, как утверждается, помогали американской спецслужбе.

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