Волгоград, , 15:21 — REGNUM Организаторы фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде прокомментировали поведение певицы Ольги Бузовой, которое многим зрителям показалось «странным». Об этом 31 мая сообщает издание «Газета.ru».

По данным СМИ, Бузова испытывала дискомфорт во время концерта из-за недавней операции, а также погодных условий. «Ольга прилетела после перенесенной операции, и, по её же признанию, было очень трудно выступать на жаре. Тем не менее артистка провела полностью всю свою программу. Все остальные нюансы выступления вырваны из контекста», — пояснили в пресс-службе фестиваля.

ИА REGNUM напоминает, что в начале мая 2021 года Ольгу Бузову экстренно госпитализировали в одну из московский клиник и прооперировали. До сих пор неизвестно, что именно стало причиной ухудшения здоровья артистки.

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