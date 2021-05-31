Таллин, , 14:15 — REGNUM С понедельника, 31 мая, вступили в силу ослабления ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Об этом говорится в пресс-сообщении правительства Эстонии.

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Так, после длительного перерыва вновь могут открыться общественные бани, спа-центры, водные центры и бассейны, расположенные в помещениях. При этом помещения не должны быть заполнены больше, чем на 50%, а количество присутствующих не должно превышать 200.

Также в помещениях снова разрешены тренировки, а также молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение и курсы повышения квалификации в группах до 10 человек.

Помещения необходимо заполнять не более, чем на 25%, разом в этих видах деятельности могут принимать участие не более 100 человек, группы не должны пересекаться между собой. Групповое ограничение не действует в отношении учеников одного класса или учебной группы.