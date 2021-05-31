Тбилиси, 31 мая 2021, 14:17 — REGNUM Вхождение в парламент Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) не будет иметь эффекта, если её депутаты не подпишут соглашение по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии. Об этом, заявил 31 мая лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Политик отметил, что в соглашении говорится о проведении реформ, поэтому депутаты не смогут войти в состав рабочей группы, пока не присоединятся к соглашению.
«Кроме того, если члены «Национального движения» не подпишут документ в разумные сроки, они не смогут воспользоваться ни одной из привилегий, предусмотренных документом для оппозиционных партий», — сказал Кобахидзе.
Он добавил, что уверен в том, что члены ЕНД в конце концов «уступят» и подпишут антикризисное соглашение.
Напомним, лидер ЕНД Ника Мелия 30 мая объявил, что партия прекращает бойкот парламента, который длился с ноября 2020 года. Поводом для бойкота стали обвинения в адрес правящей партии «Грузинская мечта» в «фальсификации» итогов парламентских выборов.
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