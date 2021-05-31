Черкесск, , 14:13 — REGNUM В Карачаево-Черкесии создадут новый объект туристического комплекса — курорт Кислые источники в Пхие. Издавна известное своими лечебными минеральными водами место получит новый статус курорта. В настоящее время готовится проект бальнеологического центра и ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе ежегодного послания парламенту региона.

Кроме самого центра, предполагается строительство дороги от поселка Пхия до Архыза. Этот путепровод должен послужить круглогодичной загрузке гостиничных площадей в поселке Архыз.

«Предполагаемый объем инвестиций в проекты составляет более 1,5 млрд руб. При поддержке правительства России мы уже сейчас ведем строительство автодороги, которая соединит Кислые источники, которые ранее считались труднодоступными, с курортом «Архыз», обеспечив ему круглогодичную загрузку», — приводит слова Темрезова его пресс-служба.