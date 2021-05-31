Москва, , 14:15 — REGNUM В ответ на действия стран НАТО во главе с США Минобороны России будет сформировано около 20 новых соединений и воинских частей в Западном военном округе. Об этом 31 мая сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии российского оборонного ведомства.

По словам главы Минобороны РФ, действия «наших западных коллег» способствуют разрушению системы безопасности в мире и способствуют тому, что Россия вынуждена принимать меры адекватного противодействия.

«До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — сказал Шойгу.

Также он уточнил, что данные организационные мероприятия «синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники» и в текущем году в ВС РФ должно быть поставлено около 2 тыс. единиц оружия.

Кроме того, российский министр обороны указал, что властями страны делается упор не только на совершенствование боевого состава, но и на модернизацию личного состава и органов военного управления.

«Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налёт авиации округа увеличился на четыре процента», — пояснил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая первый заместитель директора ФСБ России — руководитель пограничной службы Владимир Кулишов сообщил, что эсминец D35 Dragon Вооруженных сил Великобритании был выдворен из российских территориальных вод в районе Крыма.