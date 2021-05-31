Москва, , 14:10 — REGNUM Около 145 млрд рублей в течение трёх лет будет выделено на строительство в России новых школ, сообщил 31 мая премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он рассказал, что предстоит построить примерно 800 школ и создать в них дополнительные места для более 640 тыс. учеников. В 2021 году на эти цели предусмотрено в бюджете примерно 33 млрд рублей.

«Всего в ближайшие три года правительство направит около 145 млрд рублей», — заявил Мишустин.

Также глава правительство отметил, что при строительстве учебных заведений используется механизм государственно-частного партнёрства.