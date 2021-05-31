Новосибирск, , 14:09 — REGNUM В Новосибирской области, в соответствии с принятыми сегодня, 31 мая, изменениями в действующие постановления губернатора и правительства региона, масочный режим продлён по 30 июня. Об этом сообщает областное правительство.

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«Напомним, что гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, предписано пользоваться гигиеническими масками на станциях и остановках и при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений объектов розничной торговли и других организаций, связанных с обслуживанием населения, органов публичной власти, зданий вокзалов, аэропортов и иных общественных мест», — уточнили в региональной администрации.

Кроме того, до 30 июня новосибирцам старше 65 лет и имеющим некоторые хронические заболевания рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях.